Rekent blauw-zwart nog op dit talent? Huurling steekt neus aan het venster in Eredivisie: "Je weet natuurlijk nooit met Club Brugge"

"Een terugkeer naar Club Brugge zal niet echt mogelijk zijn, denk ik" - Dylan Seys Deel deze quote:

“Voor mijn ontwikkeling is in Nederland blijven niet slecht. Maar tegen een Duitse of Engelse club zeg ik ook geen neen. Je weet natuurlijk nooit met Club Brugge, maar een terugkeer zal niet echt mogelijk zijn, denk ik. In het begin van het seizoen was er nog contact met blauw-zwart, maar nu ik meer speel, hoor ik niemand meer."