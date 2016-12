De Ridder verrast door zijn FIFA-profiel: "Die snelheid, dat is iets van vroeger"

Onze eersteklassers genieten weldra van enkele dagen vakantie gevolgd door een winterstage. En dus zullen veel spelers de komende weken naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game grijpen. We gingen bij Steve De Ridder te rade wat hij nu over zijn virtuele zelf denkt.

Zelf spelen, dat doet hij niet al te vaak meer. "Ik heb dat vroeger veel gespeeld, maar nu ik vader ben, heb ik er veel minder tijd voor", aldus de aanvallende middenvelder van Sporting Lokeren. Over zijn kwaliteiten is hij best tevreden.