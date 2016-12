Vreven staat op zucht van nieuwe uitdaging: "Constructieve onderhandelingen"

door Redactie



Stijn Vreven staat op zucht van nieuwe uitdaging: "Constructieve onderhandelingen"

Foto: © photonews

Stijn Vreven werd een tijdje geleden aan de deur gezet bij Waasland-Beveren. De gewezen verdediger zit al even zonder club, maar daar komt wellicht snel verandering in. Vreven is namelijk op weg naar Nederland.