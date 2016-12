Vertrek van Youri Tielemans komt steeds dichterbij, zijn manager sluit Ã©Ã©n optie alvast definitief uit

Vertrek van Youri Tielemans komt steeds dichterbij, zijn manager sluit één optie alvast definitief uit

door Redactie



Youri Tielemans staat weldra voor een vertrek bij Anderlecht. En dan kijken we allemaal reikhalzend uit naar de keuze die de paars-witte parel zal maken.

Nu al is duidelijk dat niet elke competitie een optie is. Zo is een verhuis naar China, het nieuwe voetbalmekka, uit den boze. "Naar China of niet, dat is voor Youri Tielemans een totaal overbodige vraag", stelt zijn manager Christophe Henrotay in Het Nieuwsblad.

"Hij wil progressie blijven boeken, titels behalen, Champions League spelen. Dan is China allesbehalve een optie. Hetzelfde voor Yannick Carrasco of Thibaut Courtois. Wat kunnen zij daar in godsnaam gaan doen?"

Wel iets voor oudere spelers

Deze week raakte bekend dat de Argentijnse aanvaller Carlos Tevez voor een jaarloon van 38 miljoen euro naar Shanghai Shenhua trekt. En ook Cristiano Ronaldo kreeg een superbod binnen uit China.