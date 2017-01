Ongenadig Chelsea niet te kloppen: "Die intensiteit komt vanÂ Conte"

Ongenadig Chelsea niet te kloppen: "Die intensiteit komt van Conte"

Na de 4-2 tegen Stoke City zitten The Blues al aan dertien opeenvolgende overwinningen, een clubrecord voor Chelsea dat hen uiteraard op de eerste plaats zet in de Premier League. Dat succes heeft veel te maken met de komst van Antonio Conte.

Phil Neville besprak de wedstrijd in Match of the Day: “Dit was denk ik de moeilijkste match die Chelsea al heeft gehad, want Stoke speelde heel sterk. Ze zorgden voor problemen en konden omgaan met het systeem van Chelsea, de eerste keer dat een team dat kan.

“Het woord waar iedereen Chelsea mee omschrijft is ‘ongenadig’, en dat toonden ze vooral bij het derde doelpunt. Letterlijk vijftien seconden na de gelijkmaker zat hij in de netten.”

“Ze hadden intensiteit vanaf de aftrap en Stoke kon dat niet aan. Die intensiteit komt van Antonio Conte,” besluit Neville.