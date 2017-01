Niet Neymar, maar deze man was de beste Braziliaan van 2016

De jaarlijkse 'Samba d'Or' ging voor 2016 naar Liverpool-middenvelder Philippe Coutinho. Dat maakt hem de beste Braziliaan van het jaar die in Europa voetbalt.

Deze man wordt verkozen door journalisten uit verschillende landen, spelers, ex-spelers en supporters. Deze keer werd het toch verrassend Coutinho en niet Neymar, dé superster in zijn thuisland. Het was vooral de stem van de supporters die dit mogelijk maakte. Coutinho haalde 32,13%, Neymar 27.88% en Real Madrid-middenvelder Casemiro sluit het podium af met 13.35%.

Vorige winnaars van de prestigieuze prijs in Brazilië waren Neymar, Thiago Silva en Kaka. Voor Coutinho is het de eerste keer in zijn carrière. Hij was dit seizoen zeer sterk bezig bij Liverpool met vijf doelpunten en evenveel assists, maar kreeg toen met een wekenlange blessure te maken. Daardoor beginnen andere Europese toppers ook al naar hem uit te kijken, waaronder het Barcelona van Neymar.