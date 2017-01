Ndidi trok naar Dubai, wat deden de anderen?

De meesten onder jullie vierden Oud en Nieuw thuis bij familie of vrienden, maar voor de voetballers uit de Jupiler Pro League is het dé kans om eens te gaan uitwaaien.

Al bleven onder meer Steve De Ridder en Benito Raman dit jaar thuis. "Mijn vriendin heeft geen verlof en ik ga op mijn kind passen", gaf De Ridder aan. "Ik hou het dit jaar rustig, ook al waren er plannen om naar Londen te gaan", dixit Raman.

Ndidi vertrouwde ons toe dat hij richting Dubai zou trekken en volgde dat met een foto van zijn geliefde op een parelwit strand. Renato Neto trok dan weer naar Amsterdam.

Her pretty smile is a curve that sets everything straight 😍 Een foto die is geplaatst door W I L F R E D N D I D I (@ndidi25) op 30 Dec 2016 om 12:02 PST

Zinho Gano trok de plas over. "Ik ga naar New York, voor de eerste keer." Lasse Nielsen van AA Gent trok met zijn vriendin naar Londen. "Ik ga mijn hoofd legen en daarna kunnen we er terug tegenaan."