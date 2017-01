Sporza-commentator maakt grootste wens voor 2017 bekend: "Volgend jaar opnieuw de derby tussen Antwerp en Beerschot"

door Redactie



Sporza-commentator en notoir Beerschot-supporter Frank Raes heeft zijn grootste wens voor 2017 bekendgemaakt: de terugkeer van de Antwerpse derby tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp.

Naast zijn klassieke wensen voor boeiend, fijn en vooral vredevol 2017 maakte Frank Raes nog één grote persoonlijke wens bekend. "Ik wens ook dat Beerschot - Beerschot-Wilrijk moet ik eigenlijk zeggen - promoveert naar 1B", zegt het Sporza-gezicht op Facebook. "Dan kan er een confontatie, een écht duel, plaatsvinden met Antwerp."

"Antwerp mag dan wel niet promoveren. Later mag dat wel, maar nu nog even niet", aldus Raes. "Dan hebben we de enige échte derby in België: Beerschot tegen Antwerp. Dat wens ik 2017 zeker toe." KFCO Beerschot-Wilrijk staat momenteel elf punten los in de hoogste amateurafdeling. Antwerp staat derde in de tweede periode in 1B op vier punten van leider Roeselare.

Bekijk het filmpje hier.