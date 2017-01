De Bruyne oververmoeid? "Kan zijn, maar dat komt door de korte opeenvolging van matchen"

door Redactie



Pep Guardiola reageert op de 'mindere' prestaties van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne speelde - naar zijn normen - een onzichtbare rol in de eindejaarsperiode. Tegen Liverpool kwam hij nooit in het stuk voor en moest hij halverwege de wedstrijd vanuit het centrum toch weer naar de flank uitwijken. Wat is er aan de hand?