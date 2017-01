KRC Genk bereikt een akkoord met 18-jarige Noorse middenvelder: "Hij is technisch vaardig en sterk in de lucht"

Racing Genk heeft een akkoord bereikt met de jonge middenvelder Sander Berge. De 18-jarige Noor komt over van Valerenga en tekende in Limburg een contract voor 4,5 seizoenen.

"Sander Berge onderscheidt zich met zijn spelinzicht en nauwkeurige passing. Met zijn 1m93 is Sander sterk in de lucht, maar hij is ook technisch vaardig met linker- en rechtervoet", klinkt het in een officiële persmededeling van Racing Genk.

Bij Valerenga speelde Berge 43 wedstrijden, waarin hij 1 keer scoorde. Bij de nationale selecties van Noorwegen doorliep hij alle jeugdploegen, momenteel zit hij bij de Noorse U21. In november 2016 werd Berge uitgeroepen tot Belofte van het Jaar in de Noorse eerste klasse. Hij legde overigens vorige week al medische tests af in Genk.

De jonge Noor vertrekt op 6 januari met de ploeg op winterstage naar Spanje, waar hij met een persconferentie officieel zal voorgesteld worden. Berge zal bij Genk met het rugnummer 25 spelen. Naar verluidt was ook Everton geïnteresseerd in de kersverse Genk-aanwinst.