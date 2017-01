Daarom wilde voetbalbeest Vreven na zijn ontslag bij W-Beveren graag zo snel mogelijk weer aan de slag: "Ik kan niet wachten!"

door Redactie



Stijn Vreven werd eind oktober aan de deur gezet bij Waasland-Beveren. Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, heeft de Limburgse coach ook een nieuwe club.

Zondag raakte bekend dat Vreven de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda gaat trainen. (Lees er HIER meer over) En daar is onze landgenoot maar wat opgetogen over.

"Ik ben blij dat ik bij een prachtige club als NAC aan de slag mag als trainer", vertelt hij op de webstek van de Parel van het Zuiden. "Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de ploeg staan. Dat weet ik ook nog uit mijn periode als speler."

Waarden van de club en het publiek

"NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot. Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion."