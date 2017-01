Van Puyvelde ziet het niet zitten: "China is veel enthousiasme en veel lopen, maar kwaliteit..."

Kwaliteit komt enkel van de buitenlandse spelers en trainers -Chris Van Puyvelde Deel deze quote:

Het niveau is er dus niet al te hoog. "Qua tactische flexibiliteit, technische creativiteit en offensieve patronen,... heel weinig. Wat zou je willen? Er zijn maar twaalf Pro License-trainers in het land", ging Van Puyvelde verder.

"De kwaliteit komt enkel van de buitenlandse trainers en spelers. Er is een fantastische infrastructuur, maar amper onderbouw. Ik had Witsel liever in een Europese topcompetitie gezien", steekt Van Puyvelde zijn mening niet onder stoelen of banken.