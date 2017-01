Fans Buffalo's laten zich ook tijdens de winterstop gelden; AA Gent komt met goed nieuws naar buiten

KAA Gent kende vlak voor de winterbreak een moeilijke periode. De troepen van Hein Vanhaezebrouck sloten 2016 af met een magere 2 op 15, maar dat wil niet zeggen dat de supporters hun ploeg zomaar in de steek laten.

Integendeel, de twaalfde man van Gent laat zich ook tijdens de winterstop gelden. De Buffalo's maakten via hun officiële kanalen bekend dat de wedstrijd tegen Club Brugge nu al uitverkocht is. Het is dan ook duidelijk: de fans van Gent staan nu al te trappelen voor het vervolg van het seizoen in de Jupiler Pro League.

Gent krijgt Club Brugge op 29 januari tijdens de 24ste speeldag van de reguliere competitie over de vloer. Het belooft alvast een spannende Strijd om Vlaanderen te worden.