Anderlecht verliest nog een sterkhouder in januari

De Afrika Cup hakt er stevig in, in onze Jupiler Pro League. Hamdi Harbaoui zal dan wel meer dan waarschijnlijk niet afreizen, maar Anderlecht ziet een andere speler wél vertrekken.

Het gaat om Frank Acheampong, toch geen onbelangrijke speler in de kern van René Weiler. Acheampong zit in de voorselectie van 26 spelers bij Ghana. Daar vallen er nog maar drie jongens af, dus de kans dat hij erbij zit is heel hoog.

Bij Anderlecht zullen ze opgelucht zijn dat ene Ivan Obradovic opnieuw aan de oppervlakte verscheen en een interland bij Servië ook Weiler kon overtuigen. Anders zat paarswit zonder linksachter in januari en misschien nog een deel van februari.