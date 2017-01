Doe mee met het allereerste Voetbalkrant.com FIFA-tornooi

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, organiseert Voetbalkrant.com een online FIFA 17-tornooi. Wil je die skills uittesten tegen de andere lezers van Voetbalkrant? Dan ben je op de juiste plaats. Bovendien kan je een duoticket voor een wedstrijd in België van een ploeg naar keuze winnen!

Wat moet je doen?

Inschrijven via deze LINK. Opgelet geef je PSN-gebruikersnaam correct in. De inschrijvingen lopen tot woensdag 4 januari om 20u.

Eens de loting bekend is, krijg je een mail en kan je chatten met je tegenstander op de wedstrijdpagina.

Vind een moment dat voor beide past en geef vóór drie dagen na de lotig de score in vergezeld van een screenshot.

Wanneer de volgende ronde bekend is, ontvangt de winnaar een mail, voor de verliezer zit het tornooi er op.

Je vooral goed amuseren!

Wat heb je nodig?

Een PlayStation 4

FIFA 17

Een actief PlayStation Plus-abonnement (je moet online kunnen spelen)

Hoe speel ik online?

De wedstrijden verlopen via de spelmodus Vriendschappelijke seizoenen. Je voegt de tegenstander toe via zijn PSN-gebruikersnaam aan je PlayStation-vrienden en bent online op het moment dat jullie afgesproken hebben.

De score bevestig je door een screenshot te nemen van de uitslag (met de gebruikersnamen zichtbaar). Dat doe je via de SHARE knop op je PS4, waarna je met een USB-stick of via Twitter de foto op je pc krijgt (zie filmpje). Als alternatief kan je met je smartphone een duidelijke foto nemen.

Teamkeuze

Er zijn geen beperkingen qua teamkeuze. Speel je graag met een Braziliaanse middenmoter, doe gerust! Maar weet dat je tegenstander het volste recht heeft om met Europese topploegen aan de aftrap te komen.