'Franse oplossing in de maak voor Batshuayi'

Michy Batshuayi beleefde nog niet veel plezier aan zijn droomtransfer naar Chelsea. De aanvaller kwam nog maar 77 minuten in actie bij elf invalbeurten.

Gemiddeld krijgt hij dus zeven minuten per invalbeurt om zich te bewijzen. met een Diego Costa die wekelijks de pannen van het dak speelt of een Eden Hazard die centraal voorin komt spelen als de Spanjaard out is, is de kans op het overtuigen van Conte gering.

Naar Noord-Frankrijk?

Zeker nu Chelsea swingt als een tiet en de ene overwinning na de andere behaald wordt. Een uitleenbeurt dringt zich dus op. West Ham United is, net als deze zomer, geïnteresseerd, maar nu kwam ook een Franse piste op de proppen.

Batshuayi zou volgens de Franse krant La Voix Du Nord naar Lille OSC kunnen. Bij de jongens uit Rijsel hebben ze wel iets met Belgen, denk maar aan Hazard, Mirallas en recenter nog Bruno. Benieuwd of Batshuayi weg geraakt deze winter. Want spelen, daar moet hij op zijn leeftijd écht aan toe komen.