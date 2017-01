Officieel: Meunier verwelkomt toptransfer bij PSG, dat 36 miljoen neertelt

De transfermarkt opende op 1 januari zijn deuren en dat wil zeggen dat heel wat clubs versterking kunnen halen. Bij Paris Saint-Germain zitten ze alvast niet stil. De Franse topclub verzekerde zich van de diensten van Julian Draxler.

Het was al enkele weken een uitgemaakte zaak dat Draxler VfL Wolfsburg zou inruilen voor Paris Saint-Germain. Het was enkel en alleen nog wachten op de officiële bevestiging van de Franse club zelf. Dinsdag volgde er witte rook via het Twitterkanaal van PSG. Een foto van een glimlachende Draxler die poseert met het shirt van zijn nieuwe club, de kogel is dus écht door de kerk.

PSG telt zomaar eventjes 36 miljoen euro neer voor de man die de voorbije jaren het mooie weer maakte bij achtereenvolgens Schalke 04 en VfL Wolfsburg. Voor de volledigheid: Draxler zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor de komende 4,5 jaar en zal het rugnummer 23 dragen.