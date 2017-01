Manchester City wint met tien man, maar Guardiola is niet blij... Of net wel? Oordeel vooral zelf na het bekijken van dit vreemde interview

"Oh, ik ben blij. Echt waar. Ik ben blijer dan je zou denken" - Pep Guardiola Deel deze quote:

Ook met de rode kaart van Fernandinho – toch een gevaarlijke tackle – was Guardiola het niet eens. “Mijn mening over die rode kaart? Jij bent de journalist, niet ik. We zullen deze rode kaart accepteren, net als de vorige keer. De ploeg met meer balbezit krijgt altijd meer rode kaarten, hé”, gooide de oefenmeester van City er nog tegenaan.

De interviewer van dienst bleef rustig en vroeg tot slot op de man af of Guardiola wel gelukkig was met de drie punten. “Oh, ik ben blij. Echt waar. Ik ben blijer dan je zou denken. Ik ben gelukkig. Gelukkig Nieuwjaar.”

Bekijk het volledige interview hieronder: