Wij spraken met de Ã©Ã©rste Belgische speler ooit in Chinese competitie

Axel Witsel in China? Hij is er lang niet de eerste Belg. 18 jaar geleden speelde er al een landgenoot. En wij zochten hem op!

RWDM en Waregem, het zijn maar een paar van de ex-clubs van ene Harold Deglas, die in februari 1998 koos voor ... Chengdu. "De Chinese managers begonnen zich toen al te interesseren voor het Europese voetbal. Ze hadden me gevolgd tijdens een wedstrijd bij de reserven van RWDM waarin ik erg goed was", aldus Deglas over de eerste contacten.

"Ik mocht meteen gaan testen en mijn koffers pakken, want de deal was snel beklonken. Er zaten toen al veel buitenlanders in China, mijn trainer was een Duitser en er zaten in mijn team ook nog een paar Kroaten. Meer dan drie niet-Chinezen in het team was toen nog verboden. Later hadden we wel zes buitenlanders in de kern, dat wel."

"China is ook echt een voetbalgek land. Ik heb in Peking gespeeld voor 80.000 fans. De fanbeleving was toen al hoger dan hier in België. Hoe het er vandaag aan toegaat, dat weet ik niet. Maar toen kwamen er zelfs daklozen naar het stadion, omdat de prijzen ook erg goedkoop waren voor een ticket."

Waarom vertrok Deglas op jonge leeftijd al naar China? "Het was een mooie uitdaging en op financieel gebied was het ook geen slechte zaak. Natuurlijk niet wat ze nu bieden qua miljoenen, maar het was een mooi salaris en ik moest in China zelf niks betalen, alles werd voor mij geregeld."