Degryse is teleurgesteld in Witsel maar adviseert Benteke wel om hem te volgen

door Redactie



De lucratieve transfer van Axel Witsel naar China doet nog steeds veel stof opwaaien. Ex-Rode Duivel en analist Marc Degryse begrijpt de beslissing van de Luikenaar niet.

In Studio Live op Play Sports gaf Marc Degryse zijn uitgesproken mening over de ophefmakende transfer van Axel Witsel. "Moest ik in zijn schoenen staan, dan zou ik voor het sportieve avontuur kiezen", zei Degryse. "Witsel weet dat de absolute topclubs hem willen. Hij heeft ook al vier jaar in Rusland gezeten. Met zijn kwaliteiten had ik verwacht dat hij voor een sportieve uitdaging zou kiezen, maar nu gaat hij naar een tweederangs competitie."

Ik had verwacht dat hij voor een sportieve uitdaging zou kiezen.

Degryse sluit zich met die mening aan bij verschillende andere voetbaljournalisten en -analisten. De uitsmijter van Degryse was echter wél opvallend. "Van Benteke zou ik nog denken: ja ga maar", klonk het verrassend. Benteke heeft ook een aanbod uit China op zak, maar kiest (voorlopig) nog niet voor het grote geld in het verre oosten.