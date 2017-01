Exact één jaar geleden werd Zidane trainer van Real Madrid, zijn statistieken zijn verbluffend

Exact één jaar geleden werd Zinédine Zidane hoofdcoach van Real Madrid. De gewezen spelmaker wilde Rafa Benitez aanvankelijk (nog) niet vervangen, maar een jaar na datum twijfelt niemand meer: de statistieken van 'Zizou' zijn verbluffend.

Sinds Zidane het roer overnam bij Real Madrid, speelde de ploeg over alle competities heen 53 wedstrijden. Weet jij hoeveel wedstrijden De Koninlijke daarvan verloor? Amper twee. 41 keer won Real, tien keer speelde het gelijk.

Overigens leidde Zidane zijn troepen gedurende zijn eerste twaalf maanden als T1 naar de eindoverwinning in de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor Clubs. Het kan snel gaan, ook voor een trainer.

Dit seizoen vol voor Spaanse titel en... Nieuwe eindzege in de Champions League

Aanvankelijk was er wat kritiek op het spel van Real Madrid, maar oké, dat is ook normaal in Santiago Bernabéu. Dankzij enkele tactische aanpassingen en - op sommige cruciale momenten - een tikkeltje geluk, verdween die kritiek evenwel weer. Dit seizoen is Zidane goed bezig om te bevestigen met zijn ploeg. Real prijkt in La Liga aan de leiding en zit in de tweede ronde van de Champions League.

En zoals dat bij een topclub met zo'n rijke geschiedenis gaat, gaat Real Madrid ook dit seizoen voor het hoogst haalbare. Barcelona aftroeven en de Spaanse titel pakken en, als het even kan, nog eens zegevieren in het kampioenenbal. Voor minder doen ze het niet in Santiago Bernabéu.