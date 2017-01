Voormalige spits van Sint-Truiden riskeert twee maanden cel voor gebruik van vals rijbewijs

door Redactie



Hilaire Momi, de 26-jarige ex-spits van STVV, riskeert twee maanden cel en een geldboete voor het gebruiken van een vals rijbewijs. De rechter velt over twee weken een uitspraak in dit dossier.

De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft twee maanden cel en 1.200 euro boete gevorderd voor de 26-jarige Hilaire Momi voor het gebruik van een vals rijbewijs. De voetballer uit de Centraal Afrikaanse Republiek gaf verstek op de rechtbank. Momi was van de zomer van 2014 tot en met 2015 actief bij Sint-Truiden en maakte er in zijn eerste seizoen maar liefst 13 competitiegoals.