Zenit wil wÃ©l meewerken aan transfer: Club Brugge, Anderlecht, Gent en tal van andere clubs in de running voor Lombaerts

Zenit wil wél meewerken aan transfer: Club Brugge, Anderlecht, Gent en tal van andere clubs in de running voor Lombaerts

Hoe ziet de toekomst van Nicolas Lombaerts (31) eruit? De Belgische verdediger werd de voorbije weken en maanden in verband gebracht met tal van (Belgische) clubs, maar staat tot nader order nog steeds op de loonlijst bij Zenit Sint-Petersburg.

Dinsdag stond in La Dernière Heure te lezen dat Zenit niet wil meewerken aan een winters vertrek van Lombaerts. De Russische topclub zou pas volgende zomer willen luisteren naar aanbiedingen voor onze landgenoot. Maar daar blijkt helemaal niets van aan, zo kwam onze redactie uit betrouwbare bron te weten.

Zenit geeft aan Lombaerts geen enkel signaal gegeven dat het een vertrek in de weg zal staan. Het wil dus wél meewerken aan een vertrek van Lombaerts tijdens de transferperiode van deze maand. Als er een aanbod komt waar alle partijen zich in kunnen vinden, is een transfer een feit. Ook in januari.

Interesse uit Spanje, Duitsland, Engeland,...

Ondertussen wakkert de interesse in Lombaerts weer wat meer aan. De verdediger staat op het verlanglijstje van clubs uit verschillende landen. Zo denken ploegen uit Spanje, Duitsland, Engeland, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten aan Lombaerts.

Wat met de Belgische clubs?

En wat met de Belgische ploegen die Lombaerts op het oog hadden? Club Brugge, RSC Anderlecht en KAA Gent zagen wel wat in een samenwerking met de Bruggeling, maar voorlopig zijn die drie clubs bezig met het afronden van dossiers die voorrang krijgen.

Iedere club weet immers dat het niet eenvoudig is om snel tot een vergelijk te komen met de kapitaalkrachtige Russen van Zenit. En Nicolas Lombaerts? Die vertrekt volgende week (wellicht) gewoon met Zenit Sint-Petersburg op trainingskamp. Wordt ongetwijfeld vervolgd.