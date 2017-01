Mignolet geeft aan waarom hij opnieuw de man tussen de palen is bij Liverpool

Simon Mignolet staat er opnieuw na een moeilijke periode op de bank. Karius, het mannetje van Klopp voldeed niet en de fans schreeuwden om de Belg terug in doel te zetten. Hij blikte terug op die moeilijke maanden.

"Ik ben tevreden met de manier waarop ik daar gereageerd heb", aldus Mignolet in zijn eigen koffiebar aan VTM. "Ik ben rustig gebleven, zonder grootspraak en heb mijn voeten laten spreken op training."

Daardoor, en door de fouten van Karius, knokte hij zich opnieuw in de ploeg. "In de wedstrijden waarin ik een kans kreeg heb ik getoond wat ik kon." Vertrekken bij de Reds, dat was nooit een optie voor de Truienaar.

Iedereen hunkert hier naar een trofee -Simon Mignolet

"Ik heb pas vorig jaar mijn contract verlengd tot 2021. Ik zit daar goed. Ik ben vooral blij dat ik terug kan spelen. Dat is het belangrijkste, de rest komt van zelf wel.” Het wordt overigens tijd om de prijzenkast ten huize Mignolet te spekken.

“We hebben een goede ploeg en willen dit seizoen successen halen. Hopelijk kunnen we dit jaar een trofee pakken, dat zou mooi zijn." Bij het roemrijke Liverpool zit iedereen ongeduldig te wachten op een prijs. "Iedereen hunkert ernaar en laat ons hopen dat het lukt."