Beslissing Genk-coach Stuivenberg past niet in de plannen van Craig Butler, trekt vader Leon Bailey nu zware conclusies?

door Redactie



Slecht nieuws voor de jongere broer van Leon Bailey

Foto: © photonews

Blijft Leon Bailey bij Racing Genk voetballen of niet? Dat is de hamvraag in de Luminus Arena. Het nieuws dat zijn jongere broer Kyle Butler niet mee mag op stage, brengt de transferplannen mogelijk weer in een stroomversnelling.