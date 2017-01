Thomas Wils blikt terug op uniek avontuur: "Droom kwam uit voor mij en Stef"

Begin vorig seizoen kwam er een verrassende dubbele transfer. De transfervrije broers Stef en Thomas Wils tekenden samen in Hongarije bij Szombathelyi Haladás. Wils blikt bij Voetbalkrant.com kort terug op dat avontuur.

"Was leuk om met Stef in dezelfde ploeg te spelen. We hadden ervan gedroomd om samen eens te voetballen", aldus Thomas Wils. "Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Het was een avontuur en ik heb er veel van geleerd."

Voor Thomas Wils was het een eerste avontuur in het buitenland. Broer Stef was dus een steun en toeverlaat. "Absoluut, dat maakt het iets makkelijker om daar je draai te vinden. Je hebt een vertrouwenspersoon, ook mijn vriendin en zijn vrouw kunnen het goed met elkaar vinden. Als het dan eens wat moeilijker ging, hadden ze elkaars steun."

Mooi voorstel van Lierse

Voor zijn jonge gezin kwam hij terug naar België. "Of ik er spijt van heb? Dat ga ik pas binnen een paar jaar te weten komen, maar op dit moment heb ik nog geen spijt. Ik kreeg een heel mooi voorstel van Lierse voor drie jaar."

Dus bleef het bij één jaar met broerlief in de ploeg. "Op gegeven moment moet je aan jezelf denken. Stef wordt 35 zijn carrière loopt op zijn einde, ik ben 26 en wil nog zo lang mogelijk doorgaan", sloot Wils af.