De Decker ziet het zitten voor de topper: "Wij staan scherp"

Wim De Decker staat met Antwerp vrijdag voor een bepalende opdracht. In eigen huis neemt The Great Old het op tegen seizoensrevelatie én leider Roeselare.

Antwerp is er klaar voor. "We weten met de groep waar we naar toe willen in deze laatste rechte lijn", aldus De Decker. "We hebben op stage ideaal kunnen werken. Van het hotel over het veld tot het weer, alles was super."

"We hebben goed kunnen trainen en de spelersgroep staat nu scherp. We hebben er zin in om die laatste periode in te gaan." Dat zal nodig zijn, als Antwerp zou verliezen, staat het zeven punten in het krijt. Bovendien is ook Roeselare in vorm.