Corstjens legt uit waarom hij voor Lommel United koos: "Er waren nog opties, maar..."

door Dirk Pieters



Wouter Corstjens moet ermee voor zorgen dat Lommel United niet uit de Proximus League tuimelt. De verdediger met ervaring in de Belgische eerste klasse is na een avontuur in Griekenland terug in ons land en staat te popelen. Voetbalkrant.com laat hem aan het woord.

Over zijn avontuur bij het Griekse Panetolikos

"Ik kijk er met gemengde gevoelens op terug. Ik ben blij dat ik eens in een ander land heb kunnen voetballen en andere gewoontes heb kunnen meemaken. Op privégebied was het top, want mijn eerste kind (een dochter, nvdr.) werd er geboren."

"Op sportief vlak is het door omstandigheden (vervelende blessure en trainerswissel, nvdr.) niet geworden wat ik ervan verwacht had. Daardoor ben ik bij Lommel terechtgekomen. Ik had nog een contract tot het einde van het seizoen in Griekenland, maar ik kon het me niet veroorloven om nog eens zes maanden niet te spelen."

Over zijn nieuwe avontuur bij Lommel United

"Er waren nog mogelijkheden, in binnen-en buitenland. Maar in de meeste gevallen wilden die ploegen me pas volgende zomer. Tom van Imschoot (trainer van Lommel, nvdr.) ken ik nog van bij Westerlo, waar we samenspeelden. Hij wou me er heel graag bij. Ik besef dat Lommel er momenteel niet goed voorstaat, maar dat schrikt me niet af."

"Ik heb me goed geïnformeerd bij andere spelers in 1B en die vertelden me dat Lommel wel een talentvolle ploeg is die mits wat minder pech in sommige wedstrijden hoger had kunnen staan. Ik hoop met mijn ervaring de ploeg naar een hoger niveau te brengen en de jongens te helpen in 1B te blijven. Voor mij persoonlijk is het de bedoeling om te laten zien dat ik fit ben en dat ik nog altijd een goede verdediger ben."