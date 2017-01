Slecht nieuws voor Everton betekent meer speelkansen voor Mirallas: "Zomeraankoop mogelijk heel 2017 aan de kant"

door Redactie



Kevin Mirallas krijgt de laatste weken opnieuw speelkansen bij Everton. De Rode Duivel profiteert van de afwezigheid van miljoenenaankoop Yannick Bolasie. De Congolese middenvelder ging vorige maand onder het mes en staat mogelijk nog maanden aan de kant.

Het voetbaljaar 2017 zit er voor Yannick Bolasie misschien al op. De peperdure zomeraankoop liep begin december een zware knieblessure op in de thuiswedstrijd met Everton tegen Manchester United (1-1). Hij werd meteen geopereerd en er werd gevreesd voor een onbeschikbaarheid van zo'n twee maanden.

Everton-coach Ronald Koeman liet aan de BBC echter verstaan dat de schade veel groter is dan eerst gedacht. "Het duurt ongeveer elf tot twaalf maanden voordat hij terug is. Het is een grote teleurstelling, maar hij zal terugkeren", verzekerde Koeman. Everton betaalde in augustus bijna 30 miljoen euro aan Crystal Palace voor de lichtvoetige Bolasie. Hij speelde tot dusver 13 duels in de Premier League en trof daarin één keer raak.