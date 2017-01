Adrien Trebel zou niet vertrekken zonder Standard de titel te schenken, maar kijkt hiervoor nu naar AA Gent en Club Brugge

door Redactie



Adrien Trebel schuwt de krasse uitspraken niet. Zo verkondigde hij ooit niet bij Standard weg te gaan zonder de club de titel te schenken.

De huidige positie van de Rouches én de transferspeculaties in acht genomen, lijkt hij die uitspraak moeilijk te kunnen nakomen. "Het voetbal zit raar ineen... De titel pakken met een club is iets dat ik absoluut wil realiseren", vertelt Trebel in Sport/Voetbalmagazine.

"Wat hebben we daarvoor nodig? Stabiliteit. Kijk naar Gent en Brugge. Ze zijn kampioen geworden omdat ze stabiel konden zijn, in hun staf en in hun kern. Ik ben hier nu twee en een half jaar en ik zit al aan mijn zesde trainer. Ik vind dat heel veel."

Met de vingers in de neus

In zijn eerste maanden was Trebel er kort bij. "Toen ik gecontacteerd werd door Standard, had de ploeg een punt of tien voorsprong - dat was onder Guy Luzon. Ik woonde enkele wedstrijden bij en dacht: verdorie, die spelen met de vingers in de neus kampioen. Uiteindelijk lukte het niet."