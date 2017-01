Het is duidelijk en definitief: 'Charly Musonda Jr. weet waar zijn toekomst ligt'

door Redactie



Het blijft druk rond de naam Charly Musonda Junior in de geruchtenmolen. Betis Sevilla stuurde hem terug naar Chelsea, Anderlecht zat op het vinkentouw en ook de Engelse moederclub leek hem even te willen uittesten tijdens de wintermercato. De toekomst van de Belg staat nu zo goed als vast.

"Chelsea heeft nog niet beslist of ze Charly Junior opnieuw wil uitlenen. Conte wil hem nog twee weken aan het werk zien op training", klonk het bij vader Musonda nog in HLN enkele dagen geleden. "Maar ofwel blijft hij bij Chelsea, ofwel gaat hij op huurbasis naar AS Roma."

De twee opties waren duidelijk dus. Anderlecht leek geen aanspraak meer te kunnen maken op de youngster. En zo geschiedde uiteindelijk ook, want ondertussen is het duidelijk.

Zowel bij Chelsea als bij AS Roma staan ze te springen om de Belgische jeugdinternational in Rome te stallen. Daar moet hij hopen op meer speelminuten, om zo op termijn bij Chelsea ook zijn neus aan het venster te kunnen steken.