Ruud Vormer (Club Brugge) is duidelijk over de titelstrijd: "Zij twee doen zeker mee!"

door Redactie



Landskampioen Club Brugge heeft het vliegtuig gepakt naar het Spaanse Sotogrande voor een welgekomen oefenstage. Voor blauw-zwart breken immers enkele belangrijke maanden aan.

De West-Vlamingen willen maar wat graag hun landstitel verlengen, al beseffen ze dat er kapers op de kust zijn. "Er is nog één front waarop we meestrijden. Als we het goed doen, kan het zomaar weer gebeuren", aldus Ruud Vormer bij VTM Nieuws.

"Maar het zal nog moeilijk worden. Alle clubs die bovenaan staan doen mee. Met zeker Anderlecht en Zulte Waregem. AA Gent staat al iets verder in de klassering."

Gouden Schoen

Voor de Nederlandse middenvelder kan 2017 aardig beginnen nu hij wordt genoemd als potentiële Gouden Schoen. "Dat is mooi, maar er zijn meerdere kanshebbers. Ik speelde een constant seizoen en vind het fijn om dit mee te maken."