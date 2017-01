Anderlecht-doelman Franck Boeckx pareert de wilde verhalen over zijn marcelleke en de drinkebroer die graag in de Overpoort rondhangt

door Redactie



Frank Boeckx kende een succesvol einde van 2016 met een plaats onder de lat van RSC Anderlecht. Over de dertigjarige goalie doen echter ook de gekste verhalen de ronde.

Zo ging hij volgens de geruchten in een marcelleke en op teenslippers zijn contract bij Anderlecht ondertekenen. "Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden", zucht Boeckx in Sport/Voetbalmagazine. "Ik had een korte broek aan, een T-shirt en sneakers. Het was 35 graden."

Dat dit telkens weer opduikt, stoort Boeckx wel. "Dan denk ik: check je bronnen voor je zoiets neerpent en mij afschildert als een toerist. Waarom is niemand dat gaan natrekken bij Besnik Hasi of Herman Van Holsbeeck."

Een ander verhaal is dat van de drinkebroer die graag in de Gentse Overpoort rondhangt. "Wat heb ik aan de Overpoort te zoeken tussen studenten van achttien jaar?", vraagt Boeckx zich terecht af. "Overdag kom ik daar weleens, want een maat van mij woont en baat een café uit in een zijstraat van de Overpoort."

"In mijn derde seizoen bij Gent heeft hij zelfs een 33'er naar mij genoemd: het Boeckxke. Ook dat werd opgeblazen. Daarvan werd gemaakt: Boeckx hangt elke dag aan de toog van zijn stamcafé."