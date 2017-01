'Belgische club wil stunten met Frank De Boer als coach'

Frank De Boer werd op 1 november ontslagen bij Internazionale. Een nieuwe job heeft hij nog niet op het oog, ook al lopen er heel wat leuke aanbiedingen binnen voor de Nederlandse toptrainer. Ook vanuit België.

Swansea City, Hull City, diverse clubs uit Spanje en Duitsland, .... Er zijn heel wat ploegen geïnteresseerd in Frank De Boer als oefenmeester. Bij Internazionale kreeg hij misschien niet de tijd om zijn plannen helemaal te ontplooien.

Maar: ook vanuit België was (of is) er interesse in de Nederlandse succescoach. "Ik ga geen namen van clubs noemen, maar het klopt dat hij bij veel teams nog erg goed staat", aldus makelaar Guido Albers tegen Voetbal International.

Toch zal hij niet meteen in actie schieten in de Jupiler Pro League, of waar dan ook. "Hij wil niet tussentijds instappen, maar ergens aan het begin van een nieuw seizoen aan de slag gaan, zodat hij mee kan praten over de invulling van de selectie van bij de voorbereiding."