Genk krijgt veeg uit de pan: "Ik ben diep ontgoocheld en het ontbreekt aan langetermijnvisie"

door Redactie



Grote kuis was het bij Racing Genk deze week, waar ook de keeperstrainer en T2 werden vervangen. En zo moet 2017 een nieuw verhaal brengen voor de Limburgers. Al was de gang van zaken niet naar de zin van iedereen.

Zo is gewezen T2 Rudy Cossey toch wel ernstig ontgoocheld in de manier waarop hij aan zijn einde is gekomen bij Racing Genk. "Ik had een goed gesprek met de coach, dacht ik. Ik had mijn ontslag vroeger verwacht, maar nu echt niet meer", aldus Cossey in Belang van Limburg.

"Maar dat was blijkbaar maar een beleefdheidsgesprekje. Ach, het is niet dat hij met Daerden wél al heeft samengewerkt, maar ik kan verstaan dat een T1 er een eigen staf bij wil hebben. Maar volgens mij ontbreekt het aan langetermijnvisie bij Racing Genk. Voor mij eindigde het al na zes maanden."