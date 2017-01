Witsel heeft het ook bij Brusselmans verkorven: "Maar ik heb dat ventje eigenlijk nooit kunnen uitstaan"

door Redactie



De transfer van Axel Witsel beroert en verdeelt voetbalminnend België. Schrijver en columnist Herman Brusselmans schaart zich bij de groep verongelijkte fans die geen begrip heeft voor de beslissing van de Rode Duivel.

"Ik heb dat ventje nooit kunnen uitstaan", schrijft Brusselmans in zijn column in HLN. "Dat hij in de dictatuur die China is zoveel poen gaat verdienen dat hij die niet verstouwd krijgt in duizend gouden vrachtwagens, het zal me aan m'n kont roesten, en niettemin zal ik ervoor blijven pleiten dat het onzinnige gedoe van vraag en aanbod maar 'ns een halt moet toegeroepen worden."

"Er moeten financiële plafonds geïnstalleerd worden die verhinderen dat voetballers meer dan 3.000 euro per maand verdienen. Alle malafide makelaars, die het hele ridicule voetbalwereldje naar de kloten helpen, moeten in pek en veren naar het meest onherbergzame onbewoond eiland ter wereld verbannen worden."