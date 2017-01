Harbaoui opgelucht met transfer naar Charleroi: "Hoop hier mijn beste vorm terug te vinden"

door Redactie



Een schijnbaar opgeluchte Hamdi Harbaoui tekende vandaag een contract tot het einde van het seizoen bij Charleroi. De Karolo's huren de 32-jarige Tunesische aanvaller tot het einde van het seizoen van Anderlecht.

"Ik hoop hier mijn beste vorm terug te vinden en samen met de club mooie resultaten neer te zetten", zegt Hamdi Harbaoui op de website van Sporting Charleroi. De Tunesische spits krijgt bij de ploeg van Felice Mazzu wel stevige concurrentie van David Pollet, maar dat schrikt hem niet af. "Concurrentie is altijd goed. Dat verhoogt het rendement van alle spelers."

Harbaoui wordt bij Charleroi herenigd met zijn ex-ploegmakker Jordan Remacle. De twee vormden een succesvolle tandem bij OH Leuven en Lokeren. "We hebben al mooie momenten meegemaakt samen. Hopelijk kunnen we ook schitteren bij Charleroi. Ik ben heel tevreden met het vertrouwen dat ik krijg van de club en van meneer Bayat."