Nieuwjaarswensen van Dries Mertens: "Veel scoren, een prijs pakken en ..."

door Redactie



De supervorm van Dries Mertens van vorige maand blijft nog nazinderen in Italië. De 29-jarige Rode Duivel hoopt na de winterbreak op hetzelfde niveau te kunnen spelen én wil - als het even kan - een prijs pakken met Napoli.

Dries Mertens beleefde met elf goals in zijn laatste tien wedstrijden een geweldig einde van 2016. De Italiaanse krant Il Mattino wilde graag weten waar de Rode Duivel dit jaar van droomt. "Ten eerste dat alles blijft lopen zoals het loopt en dat ik nog veel kan scoren voor Napoli. Ten tweede een prijs pakken met deze club. En ten derde: gelukkig zijn", klonk het bij Dries Mertens.

Mertens is - nog meer dan voorheen - de lieveling van de Napoli-fans. "Dat zorgt niet voor extra druk. De supporters houden van de ploeg, niet van één speler. Als ik scoor, is dat ook niet alleen mijn verdienste, maar van het hele team. Of ik mijn contract zal verlengen? Hopelijk. We zullen wel zien."