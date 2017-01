Kevin De Bruyne walst met Man City over West Ham in de FA Cup

The Citizens gingen met een stevige forfaitzege aan de haal. Nog voor de rust stond het al 0-3 na goals van Touré (vanop de stip), Nordtveit (eigen doelpunt) en David Silva.

Meteen na rust ging City op zijn elan door met de 0-4 van Aguëro. De Bruyne keek goedkeurend toe en mocht het laatste kwart vanop de bank aanschouwen. Daar zag hij hoe Stones de klinkende 0-5 op het bord toverde.

FULL TIME | Five goals for City and we're through to the next round! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #whuvcity pic.twitter.com/RTo7WrSXhC