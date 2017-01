OFFICIEEL: OH Leuven shopt lustig verder en haalt ex-talent van Racing Genk in huis

Foto: © OH Leuven

Oud-Heverlee Leuven, de huidige nummer vier in de Proximus League, heeft er een nieuwe speler bij. De club uit de studentenstad ging hiervoor langs bij Dessel Sport.

OH Leuven neemt Leopold Njengo Mandeng Charita, kortweg Leo Njengo, voor 2,5 jaar over van de club uit de Amateurliga. Dat laten de Leuvenaars via de officiële kanalen weten.

De 22-jarige aanvaller, die zijn opleiding genoot bij KRC Genk, geldt als een aanstormend talent, klinkt het bij OHL. "Deze transfer past bij de filosofie van de club die kiest voor jong, aanstormend Belgisch talent die op lange termijn de club naar een hoger niveau kunnen tillen."

8 goals in 16 optredens

De geboren Antwerpenaar van 1m73 scoorde dit seizoen acht keer in zestien competitieduels voor Dessel Sport. Hij hielp de Kempenaars zo aan een voorlopige vierde stek in de klassering.