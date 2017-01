Hoe zou het nog zijn met Teddy Chevalier? Wel, de oude bekende tekent contract bij Belgische eersteklasser

door Redactie



U kent Teddy Chevalier vast nog wel. De man die aan de zijde van Ivan Santini blindelings de weg naar doel vond voor KV Kortrijk. Nu keert de Fransman terug naar België.

Chevalier kende succesvolle jaren bij Zulte Waregem en KV Kortrijk, waarna hij naar het Turkse Rizespor verhuisde. Een buitenlands avontuur dat geen succes werd, en dus keerde de aanvaller terug naar eigen land bij Lens.

Ook in Noord-Frankrijk kwam hij nauwelijks aan de bak, waardoor Chevalier het nu op de oude manier probeert: bij KV Kortrijk. Het Laatste Nieuws meldt dat de centrumspits vandaag bij de Kerels tekent. Het seizoen 2014-15 was zijn beste in het Guldensporenstadion, met twaalf goals en tien assists.