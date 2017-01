Het is hommeles bij Standard: speler boycot stage

Adrien Trebel is niet opgedaagd voor de stage van Standard. De Rouches zijn 'not amused', maar de voormalige kapitein wil het blijkbaar tot het uiterste drijven om een transfer naar AA Gent af te dwingen.

Trebel, die voor Nieuwjaar onverwacht zijn kapiteinsband kwijtspeelde, boycot de stage van de Rouches. Er was immers een mooi bod van AA Gent voor hem, maar dat werd door het bestuur van Standard afgewezen. Trebel schermt met eerdere beloftes, maar Olivier Renard en co zijn van plan het been stijf te houden.

De 25-jarige Franse middenvelder wil echter ook niet plooien en stuurde zijn kat naar het vliegveld. De Luikenaars kregen te horen dat hij wil vertrekken en daar tot het uiterste voor wil gaan. Wordt vervolgd...