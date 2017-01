Dit heeft Hein Vanhaezebrouck te zeggen over de komst van Trebel

KAA Gent wil straks versterkt uit de winterbreak komen. Met Lovre Kalinic haalde de ploeg uit de Arteveldestad alvast een nieuwe eerste doelman in huis, maar er moet nog meer volgen. Bij voorkeur een centrale middenvelder. Adrien Trebel beantwoordt volledig aan het profiel.

Trebel zou op een transfer azen en Gent zou de middenvelder maar wat graag overnemen van Standard. Al lijkt een overgang niet vanzelfsprekend te zijn. Hein Vanhaezebrouck houdt zich dan ook op de vlakte als het over de Fransman gaat.

“Ik spreek alleen over de spelers die van AA Gent zijn”, aldus de trainer van de Buffalo’s in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “De ‘vervanger van’ halen is onmogelijk. Vervang eens een Gouden Schoen… Bij Zulte Waregem spreken ze nu nog over Thorgan Hazard.”

Rob Schoofs

En gelijk heeft Vanhaezebrouck natuurlijk. Denk maar terug aan de vorige ‘vervanger van Kums’. “Rob Schoofs was zogezegd de vervanger van Kums. Dat is voor iedereen natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, maar Rob is nog zó jong.”

“Op die leeftijd had Kums net één jaar in eerste klasse gespeeld. Daarvoor had hij het moeilijk in tweede. Je moet zulke jongens tijd geven, alleen kan dat niet bij AA Gent, want wij ambiëren elk jaar de top 3.”