Anderlecht-talent staat voor debuut: "We zien een heel andere speler nu"

door Johan Walckiers

Dodi Lukebakio kan zondag tegen Marseille zijn debuut maken voor Toulouse

Foto: © photonews

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Dodi Lukebakio. De flankaanvaller heeft eindelijk zijn papieren in handen waardoor hij speelgerechtigd is voor Toulouse. Zondag zou hij zijn debuut kunnen maken voor de nummer 8 in de Ligue 1.