Mertens haalt het van Praet na goal in slotminuut

Napoli staat derde in de Serie A na winst tegen Sampdoria. Al moest het tot de slotminuut wachten op de beslissende treffer. Dries Mertens en Dennis Praet stonden beiden aan de aftrap.

Praet schippert tussen bank en basis, maar mocht tegen Napoli toch aan de match beginnen. Hij werd wel na 75 minuten gewisseld. Sampdoria kwam na een kwartier zelfs op voorsprong na een own goal van Husaj. Na de rust bracht Silvestre zijn ploeg in de problemen door al snel een tweede gele kaart op te pikken.

Praet was net van het veld toen Napoli via Gabbiadini gelijk maakte. Dries Mertens bleef de hele wedstrijd op het veld staan, net als zijn concurrent, Lorenzo Insigne. Het kanon van Mertens moet wel weer op gang gebracht worden. Voor Nieuwjaar zat hij immers in de vorm van zijn leven. Maar Tonelli maakte er in de slotminuut toch nog 2-1 van.