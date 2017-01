Renard waarschuwt opstandige Trebel: "Slecht voorbeeld voor jonge groep"

Het bod van Gent was niet hoog genoegDeel deze quote:

Renard laat ook weten dat hij niet de beslissingen alleen neemt in het dossier. "Het bod van Gent was niet hoog genoeg. Of hij straks toch vertrekt en of dat dan naar Gent, Engeland of Hongarije is, ligt niet alleen in mijn handen. Er staat in elk geval geen clausule in zijn contract dat hij zomaar voor een bepaald bedrag kan vertrekken."

De voormalige doelman hoopt dat Trebel zich nog bedenkt. "Iedereen kan een fout maken. Alleen is dit wel een hele flagrante. We staan nog met hem in contact en hopen dat hij snel in Marbella neerstrijkt en zich weer helemaal op Standard focust."