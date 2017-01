Bondscoach Roberto Martinez heeft concreet voorstel om jonge talenten als Youri Tielemans vroeg te laten ontbolsteren: "Dat is cruciaal"

door Redactie



Bondscoach Roberto Martinez kreeg de afgelopen maanden een concreet beeld van het Belgische voetbal. De Catalaan kan dus goed vergelijken met thuisbasis Spanje en Engeland waar hij eerder aan het werk was.

In zijn thuisland zijn de B-teams van de eersteklassers actief in de tweede klasse. Dat vindt Martinez de ideale omgeving om spelers te ontwikkelen. "Je kunt het belang hiervan niet overschatten", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik ben zeer onder de indruk van jullie topsportscholen, maar cruciaal is wat een speler doet zodra hij 18 wordt. Een overstap naar een competititieve reeks is essentieel. Spaanse B-teams spelen professioneel voetbal waarbij de resultaten tellen. Ze kunnen immers degraderen. Op die leeftijd wordt de toekomst van een speler bepaald door het niveau waarop hij actief kan zijn."

Tielemans als voorbeeld

In België zijn jongens immers niet allemaal zo vroeg rijp als een Youri Tielemans. "Iemand als Tielemans is pas 19, maar heeft al meer dan 120 wedstrijden op niveau gespeeld. Dat geeft hem een enorme voorsprong op veel leeftijdsgenoten", besluit Martinez.