Wayne Rooney heeft absoluut club- en Brits icoon bijgebeend

Manchester United gaat een ronde verder in de FA Cup na de 4-0 winst tegen Reading. Maar dat was niet echt het nieuws van de namiddag. Wel dat Wayne Rooney met zijn goal na zeven minuten een legendarisch record evenaarde.

De match zelf was na een kwartier al beslist met goals van Rooney en Martial (op assist van Rooney). Maar zijn goal bracht zijn teller bij Manchester United wel op 249 en dat is evenveel als het legendarische icoon Sir Bobby Charlton. Daarmee is Rooney dus op gelijke hoogte gekomen in de stand van topschutter aller tijden van de Mancunians. Al zal zijn 249ste niet de geschiedenisboeken ingaan als zijn mooiste, want hij werkte de voorzet van Mata met de knie in doel.

Rooney had 548 officiële wedstrijden nodig om tot zijn aantal te komen. Rooney had eerder ook al Charlton afgelost als topschutter aller tijden bij de Engelse nationale ploeg. Rashford scoorde trouwens nog twee keer in vijf minuten.