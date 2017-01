Belgische topclub krijgt twijfelachtige eer in verkiezing 'lelijkste truitje'

door Redactie



Je hebt van die nominaties die heel veel plezier doen en dan heb je - euh - andere. De prominente voetbalblog Lucarne Opposée heeft zijn kandidaten voor het lelijkste truitje bekendgemaakt. En Zulte Waregem zit er tussen.

Lucarne Opposée is een blog die zich concentreert op de kleinere competities, maar houdt ook elk jaar de verkiezing van het minst esthetische truitje en laat daarbij zijn lezers stemmen. De naam van de prijs? De... Cacamiseta.

En dit jaar maakt het thuistruitje van Zulte Waregem deel uit van de genomineerden. "De Belgen van Zulte Waregem hebben een orginele (en lucratieve) keuze gemaakt door zich te transformeren in man-sandwiches. Het truitje staat vol publiciteit, of het nu vooraan of achteraan is", motiveren ze hun keuze.