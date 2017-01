AA Gent speelt oefenmatch van vier keer halfuur, maar verliest

door Redactie



AA Gent is op stage in het Spaanse Oliva en heeft daar ook een paar oefenduels gepland. Zondag werkten ze de eerste af tegen Willem II, maar dat werd geen succes.

Gent verloor met 1-3 van de Nederlandse middenmoter. In vier keer een half uur probeerde Hein Vanhaezebrouck wel heel veel uit, dus moet er niet veel uit afgeleid worden. Rob Schoofs zette Hannes Van der Bruggen alleen voor doel en die milderde tot 2-1 nadat Sol en Troost-Ekong (own goal) eerst scoorden.

In het laatste halfuur werd het via Lieftink 1-3. Nieuwe doelman Kalinic speelde een uur mee en werd één keer geklopt. Op 10 januari speelt AA Gent nog een oefenmatch, maar de tegenstander is nog niet bekend.